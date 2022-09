Thierry Neuville savoure sa victoire en Grèce : "Après un rallye difficile à Ypres, on la voulait vraiment !"

Sevré de victoire depuis près d'un an, Thierry Neuville a renoué avec le succès sur les spéciales cassantes du Rallye de l'Acropole et ajouté une nouvelle épreuve mythique du WRC à son palmarès.

Jamais véritablement inquiété depuis qu'il a pris la tête du Rallye des dieux samedi matin, TN a résisté aux attaques matinales de son coéquipier... et rival Ott Tanak, qui a ouvertement critiqué les consignes d'équipe prises par l'équipe Hyundai Motorsport, qui tenait avant tout à assurer le premier triplé de son histoire.

"On trouvait le temps long depuis notre dernière victoire en Espagne, malgré quelques petits podiums, a affirmé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. On tenait vraiment à renouer avec la victoire, surtout après notre week-end difficile à Ypres. Les consignes d'équipe ? Cela ne m'a jamais vraiment fait douter : je sais que l'important pour la marque et pour l'équipe Hyundai, c'était de terminer 1-2-3. Après les soucis d'Elfyn Evans ce matin, c'était quasiment assuré, il ne fallait plus que ramener les voitures. Je pense que la décision de figer les positions était la bonne, même si cela ne nous a pas été communiqué tel quel ce matin. On est tous partis à l'attaque, Ott l'a prouvé avec un scratch dans la première spéciale, nous dans la suivante... Dans la Power Stage, on a laissé la voie libre à Ott pour aller chercher les cinq points de bonus, il a plus de chances que nous d'aller chercher le titre... même si elles sont aussi minimes que les nôtres ! On visera encore le podium en Nouvelle-Zélande, avant de viser la victoire sur asphalte en Catalogne et au Japon."