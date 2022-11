Thierry Neuville satisfait de jouer la victoire au Japon : "Continuer sur ce rythme et trouver un peu plus de performance"

Tout roule pour Thierry Neuville (Hyundai), deuxième du rallye du Japon, 13e et dernière manche du championnat du monde WRC, au terme de la deuxième journée ce vendredi.

"Je suis assez satisfait, malgré pas mal de faits de course. La journée a été compliquée pour nous. Le profil des routes est difficile, ce sont des nouvelles spéciales et il y avait énormément d’informations dans les notes. Certaines notes étaient trop lentes, d’autres trop rapides. On a dû rester concentrés pour en arriver là", a confié Neuville au micro d’Olivier Gaspard, l’envoyé spécial de la RTBF au Japon.

Deuxième à trois secondes du Britannique Elfyn Evans (Toyota), le pilote belge est toujours en course pour la victoire finale : "Mais ça ne sera pas facile. C’est toujours serré. Si demain on pouvait continuer sur ce rythme et trouver un peu plus de performance, ça serait pas mal".

Avant de conclure : "Il y a eu pas mal d’incidents qui n’ont pas facilité la vie des organisateurs. Mais on a quand même fait quatre spéciales. C’était malgré tout une vraie journée de course. Demain ça sera aussi difficile. Ce n’est pas évident, le profil des routes change régulièrement. J’avais changé pas mal de réglages sur la voiture ce matin… ça allait mieux dans certaines parties et moins bien dans d’autres. D’autres pilotes se sont aussi plaints du comportement de leur voiture".