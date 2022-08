Thierry Neuville s'attend à une bagarre intense à Ypres : "C'est une victoire de prestige, on veut gagner"

"J’aime bien le parcours. C’est un chouette endroit. Les spéciales sont très atypiques et ce n’est pas un secret, j’ai toujours apprécié l’asphalte. C’est là que je me sens le mieux. Il faut gérer les changements d’adhérence, surtout si la météo est compliquée. C’est là qu’il faut avoir des bonnes notes et les bonnes informations. L’avantage de connaitre le parcours sera moins élevé que l’an dernier. Ceux qui connaissaient le rallye l’année passée se battaient pour la gagne. Les chronos seront plus proches cette année à mon avis. Ce sera une bagarre intense jusqu’à la fin. Je pense qu’on a encore fait un petit pas en avant durant les essais. De là à dire que tout est parfait, non, mais ça devrait être suffisant pour démarrer le rallye. Il faudra ensuite s’adapter à la voiture pour essayer d’aller décrocher un bon résultat", a-t-il aussi indiqué.

"La clé du week-end ? Si la météo est compliquée, je pense que ce sera le choix des pneus. La position sur la route vendredi pourrait être un handicap. Ensuite, je vais pointer les crevaisons. On veut gagner ce rallye. Au championnat, il n’y a plus de pression. Ni pour les pilotes ni pour les constructeurs. Ici, c’est avant tout une victoire de prestige, c’est celle-là qu’on veut aller chercher. Pas à tout prix bien sûr. Le top 3 ? Si on me met en 1, alors je vais dire Rovanpera puis Tanak ou Breen", a poursuivi Neuville.