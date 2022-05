Thierry Neuville, résigné : "L’équipe est un peu en crise, on a besoin de personnes qui dirigent"

Kalle Rovanpera (Toyota) a remporté le rallye du Portugal, 4e manche du championnat du monde (WRC). Il signe un troisième succès de rang et conforte sa 1ère place au championnat. Il a devancé son équipier Elfyn Evans et Dani Sordo (Hyundai). Thierry Neuville (Hyundai) s'est classé 5e.

"Encore un week-end noir, même si encore une fois on a réussi à ramener la voiture. Ce n’est pas la position espérée, mais on a fait le maximum. On a été irréprochable. On se sentait à l’aise dans la voiture, c’est le point positif. Ce n’était pas si mal au niveau de la performance, mais la fiabilité a frappé. La saison vient de commencer, mais, au championnat, ça semble déjà compliqué. L’histoire se répète : on l’a vu d’autres années, on rencontre plusieurs soucis. Si on les additionne, on est en retrait, il nous manque des points. C’est dommage car on a tous les outils pour bien faire. On a besoin de personnes qui prennent des décisions, qui dirigent l’équipe, qui ont la force et le charisme de gérer une boite comme Hyundai Motorsport. Aujourd’hui, on en manque. L’équipe est un peu en crise. On essaie de faire changer les choses, mais tout va lentement. En sport auto, les réactions doivent être vite prises et l’action doit suivre immédiatement. Il ne faut pas oublier que la voiture a moins de temps de développement que les autres. On le savait d’avance, ça ne peut pas être une excuse. On devait être compétitif et régulier dès le début", a expliqué Neuville.