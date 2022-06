Thierry Neuville raconte sa sortie : "J'ai perdu un peu de concentration, on a été un peu au-dessus de la limite"

"On a pris du plaisir durant la matinée, on a fait des superbes chronos. On était à l'aise, on n'avait pas eu de frayeur. Vous savez, avec l'écart, il n'y avait pas grand chose à espérer encore. Pour les constructeurs, Tanak et Sordo étaient devant nous donc on ne servait pas à grand chose. La performance est présente chez Hyundai. Elle était déjà là au Portugal et en Croatie, on aurait gagné haut la main sans ce souci. Il y a des points à améliorer pour être mieux armés lors des prochains rallyes. Dimanche, on essaiera d'aller chercher quelques unités dans la Power Stage. Ce sera le seul objectif de la journée. On va bien sauver les pneus jusque-là. Ce serait la seule chose positive du week-end", a aussi indiqué le Belge.

Et de résumer : "Le rallye était déjà perdu. On a gardé la motivation pour se battre pour l'équipe, pour les mécaniciens car ils ont été autant touché que nous après le souci vendredi. On voulait continuer de se battre avec l'espoir de grappiller deux ou trois positions en attaquant très fort. On a été un peu au-dessus de la limite. J'ai été forcé à des courses d'attente sur les derniers rallyes. J'avais envie d'attaquer, de me faire plaisir. Il faut aussi parfois aller chercher la limite."