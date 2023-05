Thierry Neuville, quatrième et serein au Portugal : "J'espère des conditions plus favorables, j'avais l'impression de rouler sur une plage !"

Thierry Neuville a connu une matinée sans le moindre pépin au Portugal. Le pilote belge pointe, après trois des huit spéciales au programme ce vendredi, à la quatrième place du classement général, à 14.6 secondes du leader Ott Tanak.

"Nous étions à l'aise dans la voiture, on a bien roulé, mais nous ne sommes pas dans les chronos des plus rapides, a analysé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF, ce vendredi midi. Mais nous n'étions pas très loin non plus. Dans certaines spéciales, on avait un certain avantage en raison de notre position sur la route, mais dans la dernière (l'ES3, ndlr), il y avait un grand désavantage pour nous. La route, qui était bien compacte lors des reconnaissances, est devenue très sablonneuse. On avait l'impression de rouler sur une plage ! Du coup, on y perd du temps, comme toutes les voitures derrière nous. J'espère que les conditions seront un peu plus favorables pour nous cet après-midi. Nous n'étions pas loin de nos limites ce matin, même si nous avons été un peu prudents dans la poussière de l'ES1 et avec nos pneus dans l'ES2. On n'aurait pas pu gagner plus de deux ou trois secondes sur l'ensemble de la boucle, mais ça ne m'inquiète pas trop. C'est à cause de l'évolution du terrain qu'on accuse ce retard."