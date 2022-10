Thierry Neuville, quatrième en Nouvelle-Zélande : "On n'a pas forcé... car il n'y avait rien à jouer"

Kalle Rovanpera (Toyota), leader du championnat du monde (WRC), est en tête du Rallye de Nouvelle-Zélande après la journée de samedi. Le Finlandais devance Sébastien Ogier (Toyota), Ott Tanak (Hyundai) et Thierry Neuville (Hyundai).

"Ca a été une journée compliquée, mais on a fait le travail avec ce qu'on avait entre les mains. On a rencontré des soucis de boite de vitesses aujourd'hui. On a roulé à notre rythme durant la deuxième partie de journée car il y avait un gros écart devant et derrière. On s'attendait à beaucoup plus de pluie ce matin, c'est bien tombé cet après-midi. C'était assez aléatoire. On a roulé sur un rythme qui permettait de prendre du plaisir. On n'a pas forcé car il n'y avait rien à jouer. Dimanche, ce sera la plus petite journée en rallye depuis pas mal d'années. On va essayer de finir", a précisé Neuville.