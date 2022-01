Thierry Neuville quatrième du Monte-Carlo après des débuts "cauchemardesques" : "On va essayer d'aller chercher le podium"

En grosse difficulté jeudi soir et ce vendredi dans la première spéciale du jour, "cauchemardesque" selon lui, Thierry Neuville est progressivement monté en puissance et a gagné en confiance pour améliorer ses chronos et se hisser à la quatrième place du Monte-Carlo, assez loin toutefois du trio de tête.

"Je ne suis pas entièrement satisfait de la journée car elle avait vraiment mal débuté ce matin, un peu comme hier, a révélé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF sur le Monte-Carlo. On avait changé la boîte et les différentiels, et avec des nouveaux réglages, j'avais énormément de patinage dans tous les virages, et on a dû faire quelques changements, on a mis un peu plus de précharge. On a rapidement corrigé le tir en adaptant les réglages du châssis, et on a trouvé un peu plus de confiance au fil des kilomètres. Malgré quelques petits soucis qui sont toujours là et qu'on ne pourra peut-être pas solutionner ici ce week-end, on a réussi à signer un deuxième et deux troisièmes temps, pas loin du scratch, cela prouve qu'on est sur la bonne voie. Demain, ce sera à nouveau une très longue journée sans assistance, et tout peut arriver. L'objectif sera d'être à l'arrivée demain soir, en espérant avoir moins de soucis et une journée assez constante pour aller chercher une place sur le podium. Les écarts ne sont pas énormes, rien n'est fini. Beaucoup de pilotes ont eu des problèmes avec le kit électrique, nous aussi, et automatiquement on perd pas mal de temps en spéciale. On a pu limiter la casse, mais on n'est pas 100% à l'aise dans l'auto et on ne peut pas l'exploiter à 100%."