Thierry Neuville prudent suite à une préparation perturbée : "J’ai dû rester au lit une journée, impossible de me lever"

Thierry Neuville débarque cette semaine en Suède, le théâtre de la deuxième manche de la saison WRC, avec une troisième place récoltée du côté du Monte-Carlo.

"C’est l’unique rallye neige de la saison. Le rallye est généralement assez rapide. C’est une des rares occasions pour nous de rouler avec les pneus à clous. C’est un rallye que j’aime bien. On a du mal à l’expliquer, mais quand on a les bonnes conditions de glace, avec les pneus cloutés, on peut avoir autant de grip que sur un rallye asphalte. Le grip change toutefois rapidement si la glace se casse. Et quand il y a beaucoup de poudreuse, les clous ne savent pas aller dans la glace", introduit le Belge à notre micro.

"On s’élancera deuxième sur la route. Je pense qu’il n’y aura pas de grosse différence, au vu des conditions, selon la position sur la route. Les premières voitures devraient avoir un bon grip. Par contre, durant le deuxième passage, on passe derrière les voitures historiques et ils ont remué toute la neige et la glace. Ils remplissent les ornières du premier passage avec de la neige fraiche. On galère donc beaucoup. Si les murs de neige sont bien gelés, on peut s’appuyer dessus. Il ne faut pas y aller s’ils sont souples car ça vous aspire. On reste alors coincé ou bien on remplit le radiateur avec de la neige et il ne parvient plus à refroidir le moteur", poursuit le pilote Hyundai.