Thierry Neuville prend du plaisir, mais s'interroge : "Je suis venu trois fois au Kenya... et je suis tombé trois fois en panne"

Thierry Neuville (Hyundai), contraint à l'abandon vendredi suite à un problème mécanique, est remonté ce samedi au neuvième rang du Rallye du Kenya, septième épisode de la saison du championnat du monde des rallyes (WRC).

"On a eu le sourire plusieurs fois avec Martijn (ndlr : Wydaeghe, son copilote) dans la voiture. On a fait face à des conditions extrêmes. Il y avait des parties boueuses ce matin, on ne s'y attendait pas trop. La troisième spéciale de la matinée était bien boueuse et, durant l'après-midi, la grosse pluie est arrivée. Malheureusement pour nous, c'était cinq minutes trop tôt. Au moins, on aura profité des vraies conditions du Safari Rally du Kenya pour prendre un peu de plaisir. C'était le déluge dans la 13e spéciale. C'est impossible d'expliquer. Franchement, on ne va pas très vite mais on est souvent en perte de contrôle totale de la voiture. On est seulement passager. Il ne faut surtout pas tenter d'aller un peu plus vite car ça finira mal", a résumé le Belge à notre micro.

"On a pris du plaisir car les conditions étaient sympas et que ce rallye est atypique. On a réussi l'objectif de revenir dans les points. On a la huitième place dans le viseur pour dimanche, mais il y a 4 minutes à rattraper en 6 spéciales. On va tout donner. Il y aura la Power Stage aussi. On avait récolté les cinq points l'an dernier, mais ça me semble plus difficile cette année. Je suis venu trois fois au Kenya... et je suis tombé trois fois en panne", a-t-il aussi indiqué.

Esapekka Lappi contraint à l'abandon après un souci de transmission, Dani Sordo cinquième, Neuville neuvième : le bilan du clan Hyundai est délicat ce week-end alors que les pilotes Toyota occupent eux... les quatre premiers rangs.