Thierry Neuville poursuit sa course d'attente : "On n’est plus à l’attaque... on a zéro pression"

Thierry Neuville (Hyundai) est remonté à la quatrième place après la première boucle de la journée de samedi au rallye d'Estonie, 7e manche du championnat du monde WRC. Le Belge est devancé par Kalle Rovanpera (Toyota), Elfyn Evans (Toyota) et Ott Tanak (Hyundai).

"Être en position d’attente, il n’y a que cela à faire. On a récupéré la quatrième place, c’est ce qu’on voulait. C’est une course d’attente pour nous, mais il faut rester concentré car les conditions sont difficiles. Quand on n’est pas vraiment à l’attaque comme on voudrait l’être, parfois on lâche quelques secondes dans un virage, ce qui demande de rattraper le rythme ensuite. On a zéro pression, on essaie de se faire plaisir. Dans les sections mouillées, ça glisse car le changement d’adhérence est très grand. On a l’impression que ça glisse comme sur de la glace, mais on arrive quand même à corriger un peu la trajectoire. La voiture ? Je ne dirais pas qu’elle me convient. On a fait quelques petits progrès. On n’est plus à l’attaque. C’est difficile de savoir ce qu’on doit améliorer et ce qui fonctionne", a indiqué notre compatriote à notre micro.