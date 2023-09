Thierry Neuville positive après la désillusion grecque : "Je fais un métier de rêve, le titre n'est pas une obsession"

Thierry Neuville a repris la route ce dimanche après avoir contraint à l'abandon, samedi après-midi, alors qu'il occupait la tête du Rallye de l'Acropole.

Le pilote belge a tout donné dans la Power Stage pour aller chercher quelques points de bonus, mais il a échoué à la sixième place. Avec 66 longueurs de retard sur Kalle Rovanpera, ses derniers espoirs de titre mondial se sont envolés dans la poussière grecque...

"Ce qui nous est arrivé ce week-end est assez injuste, déplore Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. Nous étions en pleine gestion, on avait fait les meilleurs choix de pneus... Mais encore une fois, cela nous a frappés fort. Les chances de titre étaient déjà minimes avant ce week-end, mais maintenant, tout espoir est définitivement perdu. C'est un manque de réussite énorme, et sans nos soucis mécaniques (le turbo au Portugal, l'amortisseur au Kenya...) et ma sortie de route en Croatie - de ma faute - alors que nous étions en tête, cela aurait été une très bonne saison, et on aurait terminé tous les rallyes sur le podium."

"En 2024 je serai toujours là, en 2025, je n'en ai pas la certitude, reprend le pilote belge. Actuellement, la motivation est toujours là pour continuer, parce que même sur un week-end comme celui-ci, je prends beaucoup de plaisir à conduire la voiture. Je me suis régalé. Mais le temps passé loin de la maison et de la famille est assez impressionnant. On voyage beaucoup, il y a les reconnaissances... De temps en temps, ça pèse, mais le plaisir et la motivation sont toujours là. Rouler à la carte comme Sébastien Ogier, cela pourrait clairement m'intéresser, et je pense que ça arrivera un jour. Mais je sens que j'ai encore quelques belles années devant moi. Le titre, je n'en fais pas une obsession, même si ça reste mon objectif et que je vais me battre pour ça. J'ai toujours été réaliste, et quand Ott Tanak est arrivé chez Hyundai, il a voulu montrer comment il fallait faire, et je pense qu'il n'a pas plus réussi que moi avec Hyundai. Je fais le métier dont j'ai toujours rêvé depuis que j'ai 4 ans et j'en profite pleinement."