Thierry Neuville, leader du Rallye de Catalogne : "L'objectif ? Rester dans la bagarre jusqu'au bout"

Thierry Neuville occupe la tête du Rallye de Catalogne ce vendredi midi après avoir joué devant durant toute la matinée.

Deuxième des deux premières spéciales (et du général) derrière Kalle Rovanpera puis deuxième de la troisième spéciale (et du général) derrière Sébastien Ogier, le pilote belge a signé son premier scratch de la journée dans l'ES4 pour prendre les commandes de l'épreuve avec... cinq dixièmes de seconde d'avance sur l'octuple Champion du Monde français.

"Le rallye a bien démarré pour nous, a précisé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Espagne. La route s'était vachement salie dans les deux premières spéciales du jour quand on y est passé, et dans les deux suivantes, c'était vachement plus constant, il y avait moins de cordes grasses et boueuses. Cela nous a permis de rouler un peu plus vite, avec moins de risques. Cela s'annonce chaud cet après-midi, mais ce sera un peu comme ça tout le week-end. L'objectif, ce sera de rester dans la bagarre pour la première place jusqu'à dimanche. La priorité maintenant, c'est de choisir les bons pneus pour cet après-midi. On sait ce qu'on doit faire sur la voiture, tout est prévu pour. Une fuite d'huile ? Moi, je ne l'ai pas encore vue ! Il y a souvent des petites fuites, ça arrive..."