Thierry Neuville : "Le débriefing d'équipe ? Il n'y en aura pas ce soir... je prends l'hélico et je rentre chez moi"

Sébastien Ogier a emmené ce week-end un quadruplé Toyota sur les routes du Rallye du Kenya, septième rendez-vous du championnat du monde des rallyes (WRC). Thierry Neuville (Hyundai), contraint à l'abandon vendredi, a tout de même récolté cinq points.

"Je ressens de la déception et de la frustration. Encore une fois, on s'était bien préparé et on s'est donné durant tout le week-end. Le résultat n'est pas celui qu'on méritait. On a été freiné par le souci technique vendredi. Il ne restait que deux choses à faire : prendre les cinq points dans la Power Stage et essayer de rentrer dans les points. On a fait le maximum. Ca fait deux fois que je suis ralenti par des problèmes, d'autant que je n'ai pas pu me battre pour la Power Stage au Portugal à cause de ce souci. Ca commence à s'accumuler, mais ça arrive. Il faut rester motivé", a indiqué le Belge à notre micro.

"Pour le championnat des pilotes, il faudra faire les analyses. Les deux prochaines rallyes, en Estonie et en Finlande, ne sont pas mes préférés. Kalle Rovanpera va toujours très vite là-bas, on n'y a jamais été très rapide de notre côté. Il y a une grosse prise de risques et il faut bien connaitre le parcours. Il faut une voiture qui marche bien, même Ott Tanak avait eu du mal là-bas avec la Hyundai. On fera le décompte après ces deux rallyes, la situation sera plus claire. Le débriefing d'équipe ? Il n'y en aura pas ce soir. Je prends l'hélico, je rentre à l'aéroport et je rentre chez moi", a aussi précisé le pilote Hyundai.