Thierry Neuville : "Le balayage semble moins important, ça donne un peu plus d’espoir pour un bon résultat"

Le Rallye de Sardaigne, c'est déjà la cinquième manche du championnat du monde des rallyes (WRC). Thierry Neuville (Hyundai) arrive en Italie au deuxième rang du championnat, à 46 longueurs du leader, Kalle Rovanpera (Toyota).

"Ca va mieux qu’il y a une dizaine de jours. La déception était grande après le Rallye du Portugal parce qu’on sentait qu’une nouvelle victoire venait de nous échapper. On est de retour en Sardaigne avec une nouvelle opportunité pour aller chercher un bon résultat. En dix jours, on ne peut pas se dire qu’on va battre les Toyota, plus fiables et sans doute plus rapides. Quand on voit la charge de travail pour le team entre les deux épreuves, avec la révision des voitures au Portugal et une partie ici, il y a eu très peu de temps. Les gens sont à peine rentrés chez eux, ils ont enchainé. L’objectif, c’était de reconstruire les voitures à neuf. On espère que la performance sera de la partie, la fiabilité aussi, et qu’on pourra jouer aux avant-postes. Lors des reconnaissances, on a vu que le balayage semble moins important que les années précédentes. Ca donne un peu plus d’espoir pour un bon résultat", a analysé Neuville à notre micro.

"Ce rallye nous convient bien, la Hyundai a toujours été forte sur ce terrain. C’est assez cassant lors du deuxième passage, avec beaucoup de grip. On ne sait pas tout au sujet des nouvelles voitures, on a vu sur les derniers rallyes que la performance était de la partie. On espère pouvoir se bagarrer pour la première place. Le parcours convient bien à mon système de notes. Particularité : on est 1,5 semaine plus tôt que d’habitude, l’herbe est encore très haute. La plupart des pièges, des pierres cachées, sont donc invisibles. On risque d’avoir un paquet de surprises...", a-t-il ensuite précisé.