Thierry Neuville : "L'objectif pour la suite du rallye ? Survivre..."

Thierry Neuville (Hyundai) a connu une journée difficile lors du Rallye du Kenya, sixième manche du championnat du monde WRC, vendredi. Le Belge a souffert de perte de puissance moteur, chutant au 9e rang. Il est toutefois remonté à la 5e place.

"La journée a été compliquée, mais on n'est pas les seuls. On a été touché très tôt ce matin en perdant une minute avec un problème au moteur. Solberg a connu le même souci, Tanak en a connu d'autres. La matinée a été difficile pour Hyundai, par contre retournement de situation durant l'après-midi. Tanak est à 2 secondes du 2e, et nous, on est remonté à la 5e place à moins d'une minute du leader. C'est globalement la minute perdue ce matin. On espère que ça ira mieux samedi", a expliqué le pilote Hyundai à notre micro.

"Depuis le shakedown, je ne suis pas satisfait à 100%. On a travaillé un peu sur la voiture. J'étais plus à l'aise dans la voiture durant les derniers rallyes. En rallye, tout peut arriver, même au dernier moment. Il faut y croire, continuer de rouler. On fait notre travail, c'est tout ce qu'on peut faire. Si le reste ne veut pas, on n'y changera rien malheureusement", a-t-il aussi indiqué.

Et d'ajouter : "Sur les longues spéciales, comme celles de 30 kilomètres aujourd'hui, on essaie de rouler vite quand on peut. Tout en faisant attention aux crevaisons éventuelles et à l'usure des pneus. Dans les parties cassantes, on gère les efforts. Les spéciales se sont enchainées assez vite. La spéciale était finie, on devait un peu travailler sur la voiture et la spéciale suivante débutait pratiquement. On fait le décompte de la journée seulement à la fin. L'objectif pour la suite de ce rallye, c'est de survivre."