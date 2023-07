Thierry Neuville joue la gagne en Estonie : "Je retrouve une voiture beaucoup mieux équilibrée"

Quatrième jeudi soir lors du Rallye d'Estonie, huitième manche de la saison du côté du WRC, Thierry Neuville (Hyundai) a bondi à la première place. Les écarts sont malgré tout faibles puisque le top 5 se tient en 20 secondes.

"Ca a été une bonne matinée pour nous, on est plutôt satisfait du déroulement. Notre rythme était bon, le feeling aussi. Ca manque de temps en temps de vitesse dans certains virages, parfois c'était un poil trop vite dans d'autres. En général, c'était assez fluide et rapide. On s'appuie parfois un peu à gauche et à droite, mais ça va. Pas de frayeur. J'ai un bon feeling dans la voiture, ça aide. Quand la confiance n'est pas à 100% sur un rallye comme celui-ci, c'est très difficile d'aller vite. Je trouvais déjà qu'on avait bien travaillé aux essais, ça s'est confirmé au shakedown. Après les premières spéciales de ce matin, on a vu que les chronos étaient effectivement là. On essaie, à partir de là, de défendre notre position", a précisé le Belge à notre micro.

Et d'ajouter : "On a déjà fait quelques podiums ici et on a déjà été très rapide. J'ai eu un peu de mal durant la dernière édition. Je retrouve maintenant une voiture beaucoup mieux équilibrée, avec beaucoup plus de protection. C'est ce qui me manquait le plus à l'époque. Ca me permet d'être plus à l'aise dans les compressions ou les jumps et de freiner moins. Rovanpera ouvre la route, mais il a fait une bonne matinée (ndlr : le Finlandais est 2e). On avait un léger avantage au niveau des conditions de route ce matin, il va falloir le garder à l'oeil durant l'après-midi. On vise la victoire ? Je ne sais pas. Je vais essayer d'aller chercher des réglages pour aller un peu plus vite. J'ai toujours un peu de mal à garder l'arrière dans les traces. Une fois qu'on aura trouvé ça, je pense que tout sera possible."