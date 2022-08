Thierry Neuville : "Je me sens de plus en plus à l'aise... reste à traduire ça en performances"

Journée frustrante pour Thierry Neuville. Aux prises avec une voiture qui ne lui permet toujours pas de piloter en pleine confiance, le Belge tente de faire bonne figure mais doit souvent se contenter de places d’honneur, bien loin des meilleurs en Finlande. Heureusement pour lui, il est tout doucement monté en puissance au fil des spéciales pour voir quelques lueurs d’espoir pointer à l’horizon.

"Mon sentiment ? Que ça a été une journée difficile au début, principalement dans une spéciale où on a perdu 14 secondes. Ce sont des secondes qui nous manquent désormais, on n’est qu’à 17 secondes de la cinquième place. Demain, une longue journée nous attend, on a vachement progressé dans la journée avec les réglages et le comportement de la voiture. Il va falloir traduire ça en performances demain dès le début pour espérer rester au contact de Katsuta et Breen."

La lutte pour le Top 5 et des sensations inégales au volant de sa Hyundai, un refrain (frustrant) un peu similaire à celui connu en Estonie il y a trois semaines ? Pas forcément, à écouter le principal intéressé : "C’était plus difficile en Estonie. Là je commence à trouver un meilleur équilibre, à me sentir de plus en plus à l’aise. On peut attaquer un peu plus mais on n’y est pas encore. Cela aurait pu être pire. Mais il faut avouer que ce sont des rallyes où on sait qu’on a très peu de chances de jouer le podium. Si on arrive à rattraper Katsuta et Breen, on sera à notre place (NDLR : dans le Top 5) " confie Neuville au micro d’Olivier Gaspard.