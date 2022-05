Thierry Neuville : "Inverser la position avec Sordo ? Pas besoin de demander, moi ça me semble évident"

Thierry Neuville (Hyundai) occupe la cinquième position du rallye du Portugal, quatrième manche du championnat du monde WRC au terme de la journée de samedi. Le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota) a pris les commandes au détriment d'un autre pilote de son écurie, le Britannique Elfyn Evans, 2e à 5.7. Le Japonais Takamoto Katsuta, 3e à 1:50.1, complète le podium entièrement Toyota.

"On a fait ce qui était possible. Avec les pneus restants, on a géré durant toute la journée. On a optimisé et on a gagné deux positions, tout en se reprochant de la 3e place. Il faut regarder vers l’avant, il reste une journée dans ce rallye. On ne pourra pas aller chercher la 3e place à la régulière. La météo pourrait être compliquée et il nous reste quatre bons pneus… on verra bien. Dans le deuxième passage d’Amarante, sur 37 kilomètres, la pluie est arrivée et il y a eu des écarts conséquents. On a fait une belle spéciale, avec le scratch, on a exploité la voiture au maximum. Dani Sordo est 4e : je ne pense pas que j’ai besoin de demander d’inverser les positions, moi ça me semble évident. Mais on n’est pas encore dimanche. Si on peut avoir deux voitures sur le podium, on sera ravi aussi. C’est vrai qu’on aurait préféré se bagarrer pour la première place avec les autres", a indiqué Neuville à notre micro.