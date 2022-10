Thierry Neuville impuissant face à Sébastien Ogier en Catalogne : "Il nous manque un petit truc, mais on le cherche"

Remonté à la deuxième place après une belle bagarre avec Kalle Rovanpera qui a duré pendant toute la journée, Thierry Neuville sait qu'à la régulière, il ne pourra pas remporter un troisième Rallye de Catalogne consécutif.

Relégué à 20.7 secondes de Sébastien Ogier, le pilote belge compte ce samedi soir 1.4 seconde d'avance sur le nouveau Champion du Monde.

"Je ne suis pas à 100% satisfait de ma journée, on espérait pouvoir se battre avec Sébastien aujourd'hui, a analysé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Catalogne. On n'a pas trouvé comment rester proche de lui. On a fait plein de réglages, on a tout essayé, mais il nous a manqué quelque chose pour rivaliser avec lui. C'était une journée difficile, mais on a quand même réussi à aller chercher la deuxième place. Dans quasiment chaque spéciale, il y a un tronçon où il fait la différence. Je pense qu'il nous manque un peu de retour d'informations dans certaines parties, surtout dans le sale, si on compare avec l'année passée où j'étais vraiment en confiance. Je crois que c'est là que je perds un petit peu. Il nous manque un petit truc. Ce n'est pas grand-chose, mais on le cherche. On est là pour gagner, mais on vient de passer devant Kalle pour plus d'une seconde alors qu'il avait un bel avantage sur nous ce matin. Rien n'est gagné, mais c'est déjà ça de pris."