Thierry Neuville gonflé à bloc pour aller chercher le podium en Croatie : "Être bien réveillé et attaquer d'entrée"

Thierry Neuville a vécu une nouvelle journée mouvementée en Croatie. Le pilote belge, qui a écopé de diverses pénalités, a à nouveau dû composer avec une Hyundai i20 Rally1 capricieuse et a "croisé les doigts" pour rejoindre l'arrivée de la dernière spéciale au programme ce samedi dans de bonnes conditions.

Cela a heureusement été le cas, et il en a profité pour revenir à moins de cinq secondes (4.9) de la troisième place occupée par Craig Breen. Un podium, ce serait quasiment un miracle après tous les ennuis rencontrés depuis vendredi...

"On se retrouve à 1'15" de la tête en ayant écopé de 1'50" de pénalité, je pense qu'on mérite au moins de monter sur le podium !, a souri Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Croatie. Ce sont beaucoup de petites choses qui s'accumulent, ça fait beaucoup, c'est frustrant. Il faut toujours tout donner et se donner à fond, et maintenant, on espère ramener un podium et des points dans la Power Stage. Compte tenu des circonstances, ce serait un bon week-end ! Craig Breen a perdu gros sur quelques spéciales, mais souvent, il était dans le rythme. Demain, on attaque la journée par une nouvelle spéciale, il faudra être réveillé et attaquer ! S'il pleut demain, nous, on n'a pas trop mal géré nos pneus : je ne comptabilise qu'un pneu crevé, qui a explosé sur l'autoroute, bizarrement ! Sinon, il me reste de bons pneus en cas de grosse pluie. Je suis confiant, on croise les doigts."