Thierry Neuville, frustré : "On a perdu l'écrou qui tient l'amortisseur... on abandonne à cause d'une pièce à moins d'un euro"

Quatrième du Rallye du Kenya, septième épisode de la saison 2023 du championnat du monde des rallyes (WRC), Thierry Neuville a été contraint à l'abandon suite à un souci mécanique.

"Tout se déroulait bien, on suivait notre objectif puis on a connu une grosse surprise. On a dû abandonner. On a perdu l'écrou qui tient l'amortisseur dans son logement. Il est passé à travers le capot et c'était fini. Ca s'est passé dans un virage à gauche en montée. Beaucoup d'appui et la roue se détend. C'est une pièce à moins d'un euro qui nous coûte un abandon. Je ressens de la frustration. Ca se passait très bien, je dirais qu'on était dans le coup malgré une position défavorable sur la route. Ca nous frappe, on ne peut rien faire", a indiqué TN.

"On va voir samedi. Plein de choses peuvent se passer. Si on n'a aucune chance de revenir dans les points, alors autant ne pas rouler et se focaliser sur la Power Stage dimanche. On fera l'analyse ce soir. On savait que ce rallye était important. C'est clair que ça ne peut pas arriver, mais je ne vais pas taper sur la tête de tout le monde. C'est trop tard, on ne sait plus rien y changer", a conclu le pilote belge.