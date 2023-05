Thierry Neuville fataliste après ses problèmes techniques : "Dès que j'ai ouvert le capot, j'ai compris..."

Alors que la deuxième marche sur le podium du Rallye du Portugal lui tendait les bras, le turbo capricieux de sa Hyundai i20 N Rally1 en a décidé autrement : Thierry Neuville a galéré du premier au dernier des 55.42 kilomètres au programme de la journée et a finalement dû se contenter de la cinquième place.

Relégué en cinquième position du classement du Championnat du Monde à 30 longueurs du nouveau leader, le Finlandais Kalle Rovanpera, le pilote belge a - une nouvelle fois - joué de malchance ce week-end.

"On a rapidement compris qu'il y avait un souci sur la voiture, souffle Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF. On a perdu la puissance sur l'autoroute, en chemin vers la première spéciale de la matinée. Quand on a ce souci, en général, on sait que c'est grave. Dès que j'ai ouvert le capot, j'ai compris que la journée allait être longue, voire... finie pour nous. Mais on a réussi à ramener la voiture à l'arrivée et à garder la cinquième place. On est encore tôt dans le championnat, mais ce qui nous arrive deux rallyes de suite, c'est un coup dur. On ne peut pas y faire grand-chose. Nous étions partis pour terminer à la deuxième place après un rallye difficile, cela aurait été un très bon résultat. Je n'ai jamais trouvé le bon feeling et la confiance nécessaire dans la voiture, mais j'ai malgré tout attaqué avec ce que j'avais entre les mains, j'ai tout donné. Mais nous nous rendrons en Sardaigne avec la même envie de gagner, la même motivation. On espère un jour être meilleurs que les Toyota."