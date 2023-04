Thierry Neuville : "Etre en tête, on n'aurait pas pu espérer mieux après les difficultés des derniers jours"

Thierry Neuville (Hyundai) a dominé la première journée du Rallye de Croatie, quatrième manche de la saison 2023 du championnat du monde des rallyes (WRC). Son dauphin, Elfyn Evans (Toyota), n'est qu'à 5,7 secondes.

"On n'aurait pas pu espérer mieux que de se retrouver en tête ce soir après les difficultés des derniers jours. Ce départ de rallye rend tout le monde heureux, mais il reste deux journées. Ce vendredi n'a pas été facile, mais on est là. En vue de l'après-midi, on a changé les amortisseurs, on a travaillé sur les différentiels et les clics. Ca va mieux, mais j'ai toujours du mal à trouver la confiance pour aller plus vite", a indiqué le Belge à notre micro en fin de journée.

"J'avais dit ce matin qu'on n'allait pas réussir à les tenir derrière. Ils avaient le meilleur choix de pneus, on ne savait pas du tout comment ça allait être. Je pense qu'ils sont eu un coup de chance tout de même car il a plu, mais toujours vingt ou trente minutes avant qu'on ne passe. Du coup, ça avait bien séché. Avec notre position, on devait faire un choix safe pour garder cette première place (ndlr : le Belge avait embarqué deux pneus pluie, au contraire des Toyota). Samedi, ça va être très compliqué. On devra bien faire attention aux conditions dans la matinée. On partira de derrière, on aura la route toute sale", a-t-il conclu.