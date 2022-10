Thierry Neuville et la Catalogne, une histoire d'amour qui dure depuis 2019

Vainqueur des deux dernières éditions du Rallye de Catalogne, Thierry Neuville visera la passe de trois ce week-end sur cette épreuve 100% asphalte qui s'apparente presque à de la conduite sur circuit.

Un terrain de jeu très spécifique et unique en WRC qui convient parfaitement au style de pilotage au multiple vice-Champion du Monde, qui excelle dans ces conditions.

En 2019, lors de la première victoire du pilote belge en Espagne, la première journée se déroulait encore sur des spéciales "terre".

Cela n'avait pas empêché TN d'aller décrocher sa troisième et dernière victoire de la saison aux côtés de Nicolas Gilsoul après une belle bagarre avec le nouveau Champion du Monde, Ott Tanak (Toyota Yaris WRC), et ses coéquipiers chez Hyundai, Dani Sordo et Sébastien Loeb.

Annulé en 2020, le Rallye de Catalogne avait fait sa réapparition au calendrier du Championnat du Monde il y a douze mois. Et après une belle bagarre avec Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) en début d'épreuve, Thierry Neuville avait réussi à distancer son rival gallois lors de la journée de samedi et à ne jamais être inquiété par la suite... sauf par un problème de fiabilité juste avant le départ de Power Stage, puisque sa Hyundai i20 Coupé WRC ne voulait plus démarrer !

Dix meilleurs temps en l'espace de 17 spéciales (et même 13 si on ne tient pas compte de celles du dimanche, lorsqu'il s'était contenté de gérer son avance), une sacrée performance. Mais comment expliquer une telle démonstration ?

"Les routes sont larges, plates, et l'asphalte est de bonne qualité, détaille le pilote belge. Le niveau de grip est plus ou moins le même partout. Si tu trouves les bons réglages et un bon rythme dans la voiture, tu peux y aller à fond ! C'est quasiment de la conduite sur circuit, il faut se battre pour chaque dixième de seconde car les écarts sont très faibles."

En sera-t-il de même cette année avec les WRC de la nouvelle génération ? Réponse dès vendredi !