Thierry Neuville enchaine les pertes de temps : "Je suis surpris car le feeling dans la voiture était bon"

Ott Tanak (Ford) emmène la meute sur les routes du Rallye de Suède, deuxième épreuve du championnat du monde WRC, à mi-journée vendredi et après quatre spéciales. Thierry Neuville (Hyundai) doit se contenter de la 7e place provisoire.

"Notre matinée, ce n'est vraiment pas génial. Je suis très surpris par notre perte de temps, notamment dans la dernière spéciale de la matinée. Ca avait bien démarré dans la première spéciale du jour, on était plus rapide que Rovanpera et Evans. On s'était dit qu'on avait trouvé le setup. On a ensuite enchainé les pertes de temps. C'est surprenant car le feeling dans la voiture était bon", a précisé le Belge à notre micro.

Et d'ajouter : "Cet après-midi, ça va être encore une autre histoire. On va de nouveau devoir balayer derrière les voitures historiques. J'espère aller plus vite que Rovanpera pour reprendre un peu de temps. C'est le concurrent principal pour le championnat. Tanak semble déjà un peu loin tandis qu'Evans est juste deux secondes devant nous."

"Ca a été dur d'avaler le coup dans la dernière. On a essayé d'analyser pourquoi on perd autant de temps. On avait fait le deuxième meilleur split au deuxième pointage intermédiaire. J'avais l'impression d'être sur le bon rythme, mais visiblement non. Mon état de santé ? Ca va beaucoup mieux aujourd'hui qu'hier. Je retrouve un peu de force. Ce n'est pas grandiose, mais dès qu'on met le casque, ça va", a-t-il conclu.