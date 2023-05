Thierry Neuville en route vers la deuxième place au Portugal : "Je ne dois pas commettre d'erreur, et j'ai besoin de ces points"

Troisième du Rallye du Portugal à 11.1 secondes de son coéquipier Dani Sordo ce samedi soir, Thierry Neuville est bien parti pour marquer de gros points dans la lutte pour le titre mondial et pour limiter la casse face à Kalle Rovanpera, intouchable ce week-end.

Le pilote belge aura quatre spéciales, dimanche, pour tenter de remonter à la deuxième place... et les consignes d'équipe pourraient, comme en Suède, jouer en faveur du quintuple vice-Champion du Monde.

"Notre objectif, c'était de terminer la journée à la deuxième place, a affirmé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Portugal. On a tenté d'y arriver à plusieurs reprises, mais malheureusement, on n'a pas réussi. Mais on n'en est pas très loin. Je dois garder en tête que je ne dois pas commettre d'erreur. Dani, lui ne joue pas le championnat, alors que nous, on a besoin de ces points. Mes cinq roues plutôt que six, comme mes adversaires ? Tout compte fait, cela aurait été mieux avec deux roues de secours, car maintenant, j'ai deux slicks sur la voiture ! Dans les deux dernières spéciales, j'aurais pu aller plus vite avec de meilleurs pneus, mais cela n'aurait pas changé grand-chose au résultat final. Des consignes d'équipe ? On ne m'a encore rien dit, mais j'imagine qu'il y aura des discussions ce soir. L'équipe voudra deux voitures sur le podium, et j'imagine qu'Esapekka et moi, on sera favorisés par rapport à Dani. Si je veux être deuxième ? Evidemment !"