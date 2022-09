Thierry Neuville, en lutte pour la victoire en Grèce : "Je ne m'étais jamais senti aussi bien dans la voiture sur la terre "

Quatrième sur la route durant toute la journée, Thierry Neuville a parfaitement limité la casse par rapport à ceux qui bénéficiaient d'une meilleure position dans l'ordre de départ et a bouclé cette journée très piégeuse sur les spéciales du Rallye de l'Acropole à la quatrième place, à 16.0 secondes du leader français Sébastien Loeb (Ford Puma Hybrid Rally1).

"Nous avons été réguliers, du début à la fin de la journée, a assuré Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. On a bien contrôlé notre course et on a suivi notre objectif, qui était de rester au contact de la tête. Et ce malgré une position sur la route qui était défavorable par rapport à ceux qui sont devant actuellement. Il y a eu énormément de balayage. Après la pluie qui est tombée lors des reconnaissances, cela a vite séché, et il y a une fine couche de poussière, c'est parfois galère de trouver de la traction ! Entre le premier et le dernier, il y a quasiment une seconde au kilomètre. On a pris du plaisir aussi, c'était important ! Je pense que je ne m'étais jamais senti aussi bien dans la voiture sur la terre qu'aujourd'hui, même si je ne suis pas encore à 100% en confiance quand c'est cassant. C'était costaud comme journée."

"Suis-je encore en lice pour la victoire ? Tout à fait !, a affirmé le pilote belge. D'autant plus que demain, nous démarrerons tous assez loin, nos positions sur la route seront plus proches. Sébastien Loeb a seize secondes d'avance, mais ce sera une longue journée pour lui aussi demain. On va continuer sur notre rythme. Pierre-Louis a bien géré sa journée, il n'en a pas fait trop dans la dernière, et il a ramené la voiture. Cela risque d'être intéressant samedi ! Il faudra être constant et ne pas rencontre de soucis, erreurs, crevaisons... On verra bien !"