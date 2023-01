Thierry Neuville en bagarre pour la deuxième place du Monte-Carlo : "On n'arrive pas à rivaliser avec les Toyota"

Thierry Neuville a tout donné ce vendredi sur les routes du Monte-Carlo, mais le pilote belge n'a pas réussi à rivaliser avec le rythme affiché par ses rivaux de chez Toyota.

Le leader de l'équipe Hyundai Motorsport a su éviter les pièges et a même profité de la crevaison d'Elfyn Evans pour se retrouver en bagarre pour la deuxième place, où il est opposé à Kalle Rovanpera.

36.0 secondes de retard sur l'intouchable Sébastien Ogier, 1.9 seconde de retard seulement sur le Champion du Monde finlandais : que peut-il encore espérer d'ici l'arrivée du rallye ?

"Je suis satisfait de notre performance dans la voiture, je pense qu'on a fait du bon travail, a assuré Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF sur le Monte-Carlo. On se sentait assez à l'aise, mais on a réalisé au cours de l'après-midi, quand notre choix de pneus était plus ou moins le même que celui des Toyota, qu'on n'arrivait pas à rivaliser avec eux et qu'on se faisait toujours prendre quelques dixièmes, voire quelques secondes. On ne va pas changer notre stratégie, on va suivre notre plan au niveau de la gestion des pneus et on fera le bilan à la fin du week-end. Ma sortie jeudi soir ? On sait qu'au Monte-Carlo, les gens peuvent jeter de la neige sur la route. Mais ici, il n'y en avait même pas. On ne s'attendait pas du tout à ce que les gens mouillent la route et à ce que ça gèle, et dans les informations qu'on avait, c'était 100% sec, il n'y avait pas de risque de givre ou de quoi que ce soit. Cela a failli nous coûter cher, et ça peut être dangereux."