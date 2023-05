Thierry Neuville en bagarre pour la deuxième place avec... deux Hyundai : "Des consignes d'équipe ? Ce n'est pas entre mes mains"

En bagarre pour la deuxième place du Rallye du Portugal à près d'une minute du leader, l'intouchable Kalle Rovanpera, Thierry Neuville a vécu une matinée compliquée ce samedi en raison du comportement de sa voiture.

Mais le pilote belge a réussi à limiter la casse et à se rapprocher à 5.5 secondes de la deuxième place occupée par son coéquipier espagnol Dani Sordo, alors qu'Esapekka Lappi, troisième, n'est que 0.9 seconde devant.

"Nous sommes toujours en bagarre pour la deuxième place, c'est le point positif, a résumé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF. On a pas mal galéré ce matin, même si les conditions étaient assez faciles, car on connaît bien ces spéciales. On a vraiment essayé d'attaquer, mais on n'arrive pas à contrôler l'arrière de la voiture, et je suis souvent "passager". Mes coéquipiers ont d'ailleurs le même problème. Mais je déguste un peu plus en raison de ma position sur ma route et du manque de grip. Jusqu'à présent, tout est encore possible. Si Kalle Rovanpera a un souci, crève, fait un tête-à-queue... On pourrait se retrouver avec trois Hyundai aux trois premières places. Il faut attaquer, et puis, s'il y a des consignes d'équipe, ce n'est pas entre mes mains. Kalle, dès qu'il accélère, c'est impossible de répondre. Il faut l'accepter, c'est plus compliqué sur certains rallyes, et ici, c'est très compliqué ! Quand je me compare à Ott Tanak et aux autres, on est dans le match. Quand on regarde les Toyota et surtout Kalle, on est loin."