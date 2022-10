Thierry Neuville, deuxième du Rallye de Catalogne : "On a tout donné, mais ce n'était pas possible de gagner"

Vainqueur des deux dernières éditions du Rallye de Catalogne, Thierry Neuville a cette fois dû se contenter de la deuxième place derrière Sébastien Ogier, intouchable au volant de la Toyota.

En difficulté avec les réglages de sa Hyundai en début d'épreuve, le pilote belge a progressivement haussé le rythme et a réussi à remporter son duel face à Kalle Rovanpera pour grimper sur la deuxième marche du podium ce dimanche.

"On espère évidemment toujours mieux, car on se rend sur chaque course pour y jouer la victoire, analysé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Catalogne. On sait que sur certains rallyes, ce sera plus difficile, et sur d'autres, on sait qu'on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Et l'Espagne en fait partie, puisqu'on avait gagné les deux dernières éditions. Cette année, cela n'a pas été possible. On a tout essayé, tout donné, mais on a manqué de retour d'informations dans certaines conditions. Alors on hésite, on cède un dixième de seconde par-ci par-là, et à la fin, il y a seize secondes d'écart avec le vainqueur. Il n'y aura pas de séance d'essais avant le Japon, mais peut-être que ce rallye conviendra mieux à notre voiture qu'à la Toyota. Les écarts étaient faibles ici. Á Ypres et en Grèce, nous étions les plus rapides, alors qu'en Nouvelle-Zélande et ici, les Toy étaient devant nous. Il y a un tas de choses à faire pour améliorer la voiture, mais on ne va pas tout dévoiler ! Au Japon, on voudra terminer la saison sur une bonne note, puis on aura besoin d'un petit break pour recharger les batteries, parce que la saison a été très intense."