Thierry Neuville, déçu : "On annonce un gros déluge... le podium reste possible, on va se focaliser sur la remontada"

Thierry Neuville (Hyundai) occupe la 6e place du Rallye de Nouvelle-Zélande, 11e des 13 manches du championnat du monde WRC, après la journée de vendredi. L'Estonien Ott Tanak, équipier de Neuville, conserve lui la tête du rallye.

"Je suis déçu. Franchement, on aurait pu être dans le coup si on était parti tout de suite avec des réglages adaptés aux conditions. On est parti deux fois en tête-à-queue, c'est malheureux. Le premier, plusieurs pilotes se sont faits une frayeur à cet endroit. Le deuxième, j'ai galéré durant la matinée avec le différentiel arrière. On a fait quelques changements pour l'après-midi, ça allait déjà mieux. J'étais plus en contrôle", a résumé le pilote belge à notre micro.