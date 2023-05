Thierry Neuville, déconcentré par... les pompiers avant une spéciale décisive : "Pas une grande journée, il nous manquait un truc"

Troisième du classement général du Rallye du Portugal au terme d'une journée assez piégeuse, Thierry Neuville accuse un retard de 26.0 secondes de retard sur le Champion du Monde en titre, Kalle Rovanpera, solide leader ce vendredi soir.

Et le pilote belge a concédé près de la moitié de ce retard (11.0 secondes) dans l'avant-dernière spéciale de la journée, Mortágua, où il a pris le départ dans des conditions un peu particulières...

"C'est la première fois que j'ai pu parcourir l'intégralité de cette spéciale sans connaître le moindre souci, mais je ne m'attendais pas à perdre autant de temps, a détaillé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF, ce vendredi soir. Il y a eu un manque de concentration de ma part au début : 20 secondes avant de prendre le départ de la spéciale, tous les pompiers ont commencé à mettre leur casque, à courir vers le camion... On nous a dit de ne pas démarrer, et puis, finalement, nous sommes partis un peu à la bourre. J'étais convaincu qu'on allait avoir un drapeau rouge après quelques kilomètres en sachant que quelque chose se passait, mais finalement, il n'y en a pas eu. J'ai donc dû hausser le rythme, mais je n'ai jamais trouvé la confiance pour attaquer."

Relégué à la cinquième place du classement général avant la super spéciale programmée en fin de journée, le pilote belge ne bénéficiera pas d'une position idéale dans l'ordre de départ samedi : seuls Takamoto Katsuta et Ott Tanak devraient s'élancer devant lui, la Toyota d'Elfyn Evans, violemment sorti de la route dans l'ES8, semblant irréparable.

"La première place ? Demain, c'est une longue journée, mais à la régulière, évidemment que ce n'est pas jouable d'aller la chercher, a concédé TN. L'objectif, c'est de rester le plus proche possible, et de garder nos poursuivants derrière nous, puisqu'ils auront une meilleure position sur la route que nous. Il faudra attaquer très fort, et ce ne sera possible que si on trouve un meilleur feeling et plus de confiance. Il nous manquait un truc aujourd'hui, surtout par rapport à mes coéquipiers. Ce n'était pas une grande journée."