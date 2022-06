Thierry Neuville de retour dans la lutte pour le podium : "Une bonne matinée, on va croiser les doigts pour la suite"

Un deuxième, puis deux meilleurs temps : Thierry Neuville a vécu une matinée idéale ce samedi sur les spéciales du Safari Rally, malgré un pare-brise fissuré après un contact entre des branches d'arbre et sa Hyundai i20 N Rally 1 et une crevaison lente dans les derniers kilomètres de la dernière spéciale de la boucle matinale.

Après l'abandon de son coéquipier Ott Tanak sur problème mécanique, voilà le pilote belge quatrième du classement général à seulement 7.4 secondes du troisième, le pilote Toyota Takamoto Katsuta.

"C'était une bien meilleure matinée que celle d'hier !, a souligné à son retour au parc d'assistance Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Kenya. Tout s'est bien passé, pas le moindre souci, un bon rythme, sans prise de risques. J'ai essayé d'être efficace dans ces conditions, et on a pu reprendre quelques secondes. Nous voilà à sept secondes du podium, c'était une bonne matinée. Je ne me sens pas encore à 100% à l'aise dans la voiture, je galère encore un petit peu dans l'étroit, et j'ai pas mal de sous-virage dans le très rapide. Il va falloir régler ça pour cet après-midi, mais ce sont probablement les conditions de route qui font qu'on sous-vire un peu plus dans le rapide, il y a pas mal d'ornières, et c'est dur de faire tourner la voiture là-dedans."

"J'ai coupé un poil trop proche d'un arbre, et une branche a cassé le haut du pare-brise, du coup la visibilité n'était pas top !, a conclu le pilote Hyundai. Mais nous sommes restés concentrés, et on a évité les pièges. On va continuer sur le même rythme et croiser les doigts, parce qu'on enchaîne les soucis cette saison. Ott Tanak abandonne, apparemment sur casse mécanique, cela veut dire qu'il reste des faiblesses sur la voiture et que cela peut nous arriver à nous aussi."