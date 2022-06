Thierry Neuville, cinquième du Safari Rally : "Un début de saison catastrophique, mais je n'ai pas de solution magique"

Thierry Neuville a, comme attendu depuis ses incidents rencontrés samedi après-midi, terminé le Safari Rally à la cinquième place, derrière les quatre Toyota. Le pilote belge a réussi à remporter la Power Stage et les cinq points de bonus promis à son vainqueur, une maigre consolation après un nouveau week-end très frustrant.

Au classement du Championnat du Monde, le pilote belge accuse désormais 65 points de retard sur Kalle Rovanpera, qui pourrait encore creuser l'écart en Estonie et en Finlande...

"Frustration, déception... mais je suis content d'être à l'arrivée, a malgré tout souri Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Kenya. Jusqu'à hier midi, on était encore plus ou moins dans le match, et puis, les vrais problèmes ont commencé. La grosse perte de temps, et la sortie qui finalement, n'a pas d'influence sur le résultat, puisqu'on a conservé notre cinquième place. On a fait ce qu'il fallait dans la Power Stage, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, on voit très bien de l'extérieur où on en est actuellement. Je pense que ça en dit long. Je n'ai pas de solution magique aujourd'hui, les gens travaillent, mais je pense qu'il y a une grande réorganisation à faire. J'espère qu'on verra bientôt du changement. La marque me fait confiance, mais ce début de saison est catastrophique, on n'est pas au niveau où on devrait être, ni là où on s'attendait à être. Il faudra corriger le tir rapidement."