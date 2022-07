Thierry Neuville : "Ca va être compliqué d’aller chercher des points dans la Power Stage"

Kalle Rovanpera (Toyota) est toujours en tête du Rallye d'Estonie, 7e manche du Championnat du monde (WRC), samedi soir, devant son équipier Elfyn Evans. Ott Tanak (Hyundai) est 3e, Thierry Neuville (Hyundai) 4e.

"On est monté de la 5e à la 4e place… donc on a fait une belle journée. C’était notre objectif ce matin car les trois pilotes de tête étaient trop loin. On est installé à la 4e place et on attend de voir ce qui va se passer devant. Il n’y a plus trop de bagarre entre eux donc ça risque d’être une journée ennuyante dimanche. Tout le monde gérait cet après-midi, mais il fallait rester concentré car la météo évoluait tous les kilomètres. Je n’avais jamais vu cela durant ma carrière. On a quand même pris un peu de plaisir. J’ai suivi la bagarre entre Rovanpera et Evans de très loin. Le Finlandais a réussi à creuser un petit écart puis Evans a décroché je pense. L’écart est trop grand, il ne pourra pas aller le chercher", a indiqué le Belge à notre micro.