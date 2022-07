Thierry Neuville : "Ca attaque fort devant... on ne pourra pas jouer avec eux"

Elfyn Evans (Toyota) occupe la tête du Rallye d'Estonie à l'issue de la cinquième spéciale courue vendredi en fin de matinée. Il devance Ott Tanak (Hyundai), Kalle Rovanpera (Toyota) et Thierry Neuville (Hyundai).

"C’est un début de journée difficile, mais on s’y attendait. On savait que ça s’annonçait compliqué de rouler aussi vite que Tanak et Rovanpera. Evans, avec sa position sur la route, a fait une belle matinée. Nous, on est juste derrière ceux-là. Je pense qu’on est à notre place, voire même une position de mieux au vu de la sortie de Breen. C’est dommage par contre que l’écart soit déjà de quarante secondes. Ca attaque fort devant, on sait que tout peut arriver et qu’on pourrait se retrouver sur le podium. Lappi n’est pas très loin derrière, mais je pense qu’on devrait savoir le contrôler sur l’ensemble du week-end. Devant, on sait qu’on ne pourra pas jouer avec eux", a expliqué le Belge à notre micro.

"Le comportement de la voiture, ça allait durant les deux premières spéciales de la matinée. J’ai dû durcir un peu la voiture car elle bougeait pas mal et ça me gênait un peu. Ca m’a fait perdre beaucoup de grip. On ne se sentait pas à l’aise de pousser plus, on n’a pas osé", a-t-il poursuivi.