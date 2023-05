Thierry Neuville arrive avec "de grandes ambitions" au Portugal : "Gagner et se rapprocher de la tête du championnat"

Parti à la faute lors du dernier Rallye de Croatie alors qu'il occupait la tête de l'épreuve, Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) a rétrogradé à la cinquième place du classement du Championnat du Monde.

Cela lui permettra de bénéficier d'une position dans l'ordre de départ plus avantageuse vendredi (la quatrième, Sébastien Ogier étant absent au Portugal).

"Ce Rallye du Portugal, c'est le premier d'une longue série de rallyes disputés sur la terre, rappelle Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Portugal. On a de grandes ambitions ce week-end : avec notre position sur la route qui sera assez avantageuse vendredi, on veut essayer de se rapprocher de la tête du championnat. Cela fait longtemps qu'on n'est plus partis d'aussi loin ! Le feeling était bon lors des essais, il faudra le confirmer ce jeudi matin lors du shakedown. Vendredi, ce sera une journée cruciale, longue, et assez difficile : le premier passage dans la boucle de trois spéciales sera assez glissant, le deuxième, ce sera plus chaud, plus abrasif, les choix de pneus ne seront pas évidents. Mais on connaît assez bien ces spéciales, nous espérons être compétitifs et en bagarre pour la victoire."

"Il y a toujours de la pression, mais après notre occasion manquée en Croatie, l'envie est particulièrement grande de bien faire les choses au Portugal, a repris le pilote Hyundai. C'est-à-dire prendre plus de points que nos principaux adversaires, et réfléchir aussi, en fonction, du déroulement de la course, à notre position sur la route en Sardaigne. Mais si on a la possibilité de gagner, on va s'accrocher et essayer d'aller chercher la victoire ! Pour être performante, la voiture doit me mettre à l'aise, "pardonner", être progressive, sans perte d'adhérence brusque ni grosse surprise. Mon Top 3 ? Moi en 1, j'aimerais ensuite voir (Esapekka) Lappi et Dani (Sordo) sur le podium."