Thierry Neuville après son abandon à Grèce : "C'est difficile à accepter, la chance n'était pas avec nous"

Contraint à l'abandon alors qu'il occupait solidement la tête du Rallye de l'Acropole après avoir cassé sa suspension avant droite dans une ornière, Thierry Neuville a sans doute fait une croix sur ses derniers espoirs de titre mondial.

"Tout le monde a pu voir grâce aux images ce qu'il s'est passé, il n'y a pas grand-chose à ajouter, lance Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. On a garé la voiture, et on a essayé de rentrer au plus vite pour essayer d'oublier. Maintenant, on va regarder vers l'avant, il reste trois rallyes, on va essayer d'en gagner l'un ou l'autre. Quelque chose a lâché, mais à l'heure actuelle, je ne sais pas quoi. La direction, une rotule, ou autre chose. Cela a été une accumulation de vibrations et de chocs tout au long du week-end, et là, ça a lâché. Les autres sont passés dans cette ornière avant nous, et rien n'a cassé chez eux. C'est difficile à accepter, mais encore une fois, la chance n'était pas avec nous. C'est très frustrant. Je me sentais capable de gérer cette course et de garder la tête. Il en suffit parfois de peu pour que tout s'arrête. On n'a pas mis une roue à côté de la route depuis le début du week-end, et je suis convaincu que cela aurait été le cas jusqu'à la fin du rallye."

"Pour le championnat, c'est foutu, mais on suivait notre objectif, on était en plein dedans, a conclu le pilote belge. Mais on n'a pas toutes les cartes en main. Maintenant, on va se faire plaisir, le résultat au championnat a très peu d'importance pour nous. Ce sont les victoires qui vont compter. On était venu ici pour faire un bon résultat d'équipe, mais ce n'est visiblement pas le week-end de Hyundai."