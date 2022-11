Thierry Neuville après sa victoire au Rallye du Japon : "Un week-end complètement fou !"

Thierry Neuville a clôturé sa saison 2022 en beauté en remportant le Rallye du Japon. Il a réagi au micro d'Olivier Gaspard, envoyé spécial sur place. "C’était une journée complètement folle mais aussi un week-end complètement fou. On est arrivés ici sans connaître le pays, sans connaître les routes. On a dû faire des notes extrêmement exigeantes. Après deux journées ultra-difficiles, la dernière nous a demandé beaucoup de concentration et de calme aussi. La météo changeait sans cesse, on n’avait jamais les bons pneus. Beaucoup de stress, mais on a réussi."

Une victoire à la saveur particulière pour le germanophone. "Une très belle victoire. On avait la vitesse dès le début. Dans le shakedown, on était déjà rapides. Ça s’est confirmé tout au long de week-end."

Il est à présent temps de se tourner vers la saison 2023, qui aura lieu fin janvier. "Quand on regarde onze mois en arrière, on a fait d’énormes progrès. Ce n’est pas pour autant qu’il n’y a pas de travail. Il faut profiter de ce doublé ici, puis il faut que ça booste tout le monde pour l’année prochaine. Il y a beaucoup de choses à travailler. On sait où sont les priorités. Ca a été un week-end émouvant parce que c’est la retraite de Bruno Thiry. On a eu des bons moments ensemble, des souvenirs que je garderai longtemps. Il a fait un super travail, aussi cette année."