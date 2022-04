Thierry Neuville ambitieux en Croatie : "Essayer de prendre la tête s'il pleut le premier jour, puis viser assez haut"

Leader autoritaire du Rallye de Croatie au terme de la première journée de l'épreuve il y a un an, Thierry Neuville avait été pénalisé par un mauvais choix de pneus samedi matin et avait dû laisser filer ses deux rivaux de chez Toyota, Sébastien Ogier et Elfyn Evans.

Le pilote belge avait finalement terminé cette première édition "WRC" du Rallye de Croatie à la troisième place, à seulement 8.1 secondes du vainqueur, Sébastien Ogier.

Sixième du Monte-Carlo, deuxième en Suède il y a près de deux mois, l'actuel dauphin de Kalle Rovanpera au classement du Championnat du Monde espère marquer de gros points sur cette épreuve disputée sur asphalte qu'il apprécie et qui correspond parfaitement à ses qualités de pilotage, mais le niveau de performance des différentes WRC de l'ère hybride sur cette surface est une grande inconnue... Où en sera la Hyundai i20 N Rally1 par rapport à ses rivales, la Toyota GR Yaris Rally1 et la Ford Puma Hybrid Rally1 ?

"J'arrive ici reposé, impatient et très motivé, a souligné Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Croatie. Ce n'est pas facile de rattraper son retard sur la concurrence, surtout en début de saison, nous sommes limités par rapport aux améliorations qu'on peut apporter, réglementairement parlant. Pour nous, je pense qu'il y aura quelques changements à partir du Portugal, le rallye qui suit la Croatie. On a quand même eu le temps de bosser, et j'ai passé quelques journées dans la voiture au cours des sept semaines de pause, notamment pour préparer cette épreuve, mais aussi en développement. Je pense qu'on a fait quelques bonds en avant, même si ça ne va certainement pas se voir ici ce week-end. Mais cela paiera plus tard. Ici, même si j'étais assez satisfait après nos essais d'avant-rallye, on sait qu'on n'est pas encore là où on voudrait être, et surtout sur asphalte. Mais on a l'espoir de bien faire et de jouer aux avant-postes. Les voitures sont totalement différentes de celles de l'année passée, où la nôtre était toujours compétitive sur asphalte. S'il pleut comme annoncé lors de la première journée vendredi, cela pourrait être un avantage pour nous, on partira en deuxième position et la route va fortement se salir de passage en passage. On a une belle carte à jouer si je me sens à l'aise dans la voiture, que son comportement est bon et que la fiabilité est au rendez-vous, je pense qu'on peut viser assez haut. On va faire avec ce qu'on a entre les mains ce week-end, on est capable de faire quelque chose de bien, mais je ne suis pas sûr qu'on sera capable de jouer la gagne."

"Le choix de pneus sera certainement encore plus important ce week-end que l'an dernier, parce que la météo s'annonce très compliquée ce week-end, a repris TN. On attend beaucoup de pluie en début de rallye, puis ça va sécher au fur et à mesure du week-end. Et à un moment, on sera dans une situation où ni le pneu pluie, ni le tendre, ni le dur ne sera le meilleur choix ! Il faudra panacher les pneus, et c'est là qu'on peut se tromper. Quant au pronostic de mon Top 3, je ne sais pas où placer les Ford, mais j'en vois au moins une sur le podium et ce sera certainement celle de Craig Breen, à la troisième place. Je vois Elfyn Evans deuxième, et moi premier ! Je dois tirer un avantage de ma position dans l'ordre de départ pour faire la différence le premier jour et essayer de m'installer en tête. Kalle Rovanpera sera très rapide aussi, mais il n'a fait que trois ou quatre kilomètres ici dans la première spéciale l'année passée. Il est donc sur un terrain qu'il connaît moins bien, j'espère qu'on pourra en tirer un avantage."