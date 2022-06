Thierry Neuville, agacé après un nouveau souci : "Cette saison, je fais plus de la mécanique qu'autre chose"

Elfyn Evans (Toyota) occupe la tête du Rallye du Kenya après les quatre premières spéciales, dont trois disputées vendredi matin. Il devance... trois autres Toyota. Thierry Neuville (Hyundai) a rencontré un problème de puissance, il pointe au 9e rang à 1 minute du leader.

"On a perdu toute la puissance durant la dernière spéciale ce matin. J'avais des problèmes en début de spéciale puis c'est revenu. C'est probablement la boite à air qui s'est démontée après le passage dans le fech fech (ndlr : ce sable très fin qui ressemble à de la farine). Le sable est rentré, le moteur n'arrivait plus à respirer. On a roulé les 6-7 derniers kilomètres avec zéro puissance. Peut-on solutionner le problème ? Ce n'est pas à moi qu'il faut demander. Mon boulot, c'est de conduire une voiture rapide et d'essayer de ramener un maximum de points. Je constate que, depuis le début de la saison, je fais plus de la mécanique qu'autre chose. Les résultats ne suivent pas", a indiqué le pilote belge à notre micro.

Et d'ajouter au sujet du fech fech : "On essaie de trouver la meilleure trajectoire, de ne pas s'embourber et de garder de la visibilité. Parfois, la poussière passe au-dessus du pare-brise. Ca devient difficile de voir où on va."

"La suite du rallye va être difficile. On voit qu'il s'est passé plein de choses ce matin dont, malheureusement, des soucis pour les trois Hyundai. Faut continuer à y croire et espérer que la chance va passer de notre côté et qu'on peut avoir au moins un rallye sans souci", a ensuite conclu notre compatriote.