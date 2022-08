Thierry Neuville abattu, Martijn Wydaeghe en larmes : déception immense pour le duo belge après l'abandon à Ypres

Ott Tanak (Hyundai) a remporté le Rallye d'Ypres, 9e des 13 épreuves du championnat du monde WRC dimanche. Sorti de la route samedi, Thierry Neuville recule d'une place (4e) au championnat du monde.

"La déception est bien sûr toujours présente. Ca fait cela dit toujours du bien de retrouver la voiture et de faire quelques kilomètres pour oublier ce qui s'est passé la veille. On a fait les quatre spéciales du jour pour les nombreux spectateurs présents. On m'a apporté un soutien total suite à l'erreur de samedi. On a reçu énormément de compliments, mais tout le monde était aussi abattu", a analysé Neuville à notre micro.

"Depuis trois rallyes, on rencontre peu de soucis techniques sur nos voitures. Quelques petits soucis, mais rien de majeur. On avait tout dans les mains, on gérait les choses, on n'a pas imaginé qu'on pouvait tomber dans un fossé comme ça. Ca fait toujours mal. Ce virage va rester dans mon esprit très longtemps. Le virage était propre après le premier passage. Il l'était toujours après les ouvreurs. Ca a commencé à se salir après 3-4 voitures. On a bêtement sous-viré sur de la poussière. Très déçu, un peu abattu, mais on garde la tête haute comme souvent", a-t-il aussi indiqué.