Thierry Neuville, 7e après six spéciales, fataliste mais… optimiste : "On reste dans la bagarre"

Les spéciales se suivent… et ne ressemblent pas pour Thierry Neuville en Finlande. En difficulté dès que les kilomètres s’accumulent, il parvient à tirer son épingle du jeu à partir du moment où les spéciales sont plus courtes. Vainqueur en ouverture jeudi soir, il vient de finir 2e de la spéciale la plus courte du weekend. De quoi remettre un peu de baume au coeur du Belge, qui s’était montré particulièrement défaitiste au moment de prendre le volant jeudi matin ?

Questionné sur ses 7,8e ou 9e places qui se succèdent par séquences sur certaines spéciales, Neuville y est allé franc jeu : "Si j’ai déjà galéré autant sur un rallye ? Oui, il faut juste remonter au Rallye de… Finlande en 2021. C’était déjà assez compliqué."

Mais contrairement à la veille, Neuville a voulu aussi tirer des enseignements positifs de cette première vraie journée. Malgré les difficultés, le Belge reste dans la course et n’est finalement pas si loin des meilleurs : "Les spéciales sont assez courtes, les écarts assez faibles. Il y a juste eu une spéciale où il nous manquait un peu de confiance. Le chrono n’était pas représentatif. Mais on reste dans la bagarre, on n’est qu’à quelques secondes des voitures devant nous. Il va falloir faire une meilleure après-midi. Il faut tenir compte du fait qu’il y a pas mal de balayage et que sur certaines spéciales on n’est qu’à 2 voire 1,5 seconde de Kalle Rovanpera" a-t-il analysé au micro d’Olivier Gaspard.