Thierry Neuville, 4e : "On finit à notre position, on n'aurait pas pu faire mieux ce week-end"

Thierry Neuville (Hyundai) a récolté, ce dimanche, la quatrième place du Rallye de Nouvelle-Zélande, onzième manche de la saison WRC. Il a été devancé par Kalle Rovanpera (Toyota), nouveau champion du monde, Sébastien Ogier (Toyota) et Ott Tanak (Hyundai).

"Je ne dirais pas qu'on est content, mais on s'attendait à une course difficile. On finit à notre position finalement, malgré les deux tête-à-queue et les vingt secondes de pénalité. On n'aurait pas pu faire mieux que quatrième. Les Toyota étaient très fortes et Tanak a été plus fort que nous ce week-end. On reste dans la bagarre pour la deuxième place au championnat. J'étais vachement à l'aise dans la voiture en Grèce, mais ici, c'était un peu le retour vers un feeling vécu en début d'année. Ca ne fonctionnait pas à 100% comme je le voulais. Le rallye est fini, on doit regarder de l'avant, on espère être beaucoup plus compétitif sur asphalte, en Catalogne et au Japon. Il y a encore du boulot sur la terre", a indiqué Neuville à notre micro.