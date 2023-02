Thierry Neuville 3e plutôt que 2e : "J'ai commis une petite erreur dans la spéciale où il ne fallait pas"

Ott Tanak (Ford) a remporté dimanche le Rallye de Suède, deuxième épreuve du championnat du monde WRC. Thierry Neuville (Hyundai) a pris la 3e place ne profitant pas d'une consigne d'équipe chez Hyundai qui tentait de lui offrir la 2e place.

"Il y a de la satisfaction par rapport à la performance délivrée. J'ai une grosse déception sur la Power Stage. On avait une opportunité de terminer deuxième et de prendre des points supplémentaires. On a mal géré et j'ai fait une petite erreur. Retour à la case départ avant la Power Stage. Il faut se rappeler que la préparation n'a pas été optimale. J'allais de mieux en mieux au long du week-end, ça s'est vu sur les chronos. On a loupé une occasion dans la Power Stage, c'est un peu triste. On a été sur le fil du rasoir, j'ai commis une petite erreur dans la spéciale où il ne fallait pas", indique le Belge à notre micro.

"Breen ne fait pas toute la saison, son objectif c'est d'aider pour les deux titres. Il a fait un bon rallye, il a bien profité de sa position sur la route. Lappi a fait un bon rallye aussi, il a manqué de chance avec un pneu qui éclate. On considère que c'est un bon week-end pour Hyundai même si le résultat final ne reflète pas à 100% la course. Je pense qu'on aurait pu avoir une victoire et nous, finir deuxièmes." Les performances des Toyota et celles des Hyundai semblent proches en ce début de saison. "La Ford semble pas mal aussi. Même si, encore une fois, Tanak avait une meilleure position sur la route. On était au-delà de 30 secondes de retard vendredi. Je pense que notre voiture était performante", précise-t-il.

Et d'ajouter : "On sera 3e sur la route au Mexique. Je pense qu'il y aura moyen de jouer un podium, la gagne je ne sais pas. C'est la difficulté de ce championnat : il y a des pilotes qui viennent sur certaines manches. Ogier pourra certainement se battre pour la victoire. Dans ma situation, je dois essayer d'être régulier et de finir devant mes principaux concurrents." La saison 2023 s'annonce en tout cas très indécise... "C'est un peu ce qu'on a vu les dernières années hormis en 2022 où Toyota était dans une autre division la première partie de la saison. On s'attend à avoir des bagarres intenses sur tous les rallyes cette saison", conclut-il.