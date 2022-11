Thierry Michel (l'"empire du silence") sur la situation en RDC : "Nous sommes devant une grande tragédie shakespearienne"

Le film est selon son auteur, réalisé pour qu’aussi, que plus personne (en RDC comme dans la communauté internationale) ne puisse plus dire " je ne savais pas ". Eviter un négationnisme, le révisionnisme. " C’était la mission première. On savait des bribes. Avec le film, je pense qu’on sait l’enchaînement des choses et qu’on a une vision historique assez claire -j’ai voulu faire un film un peu pédagogique -. Donc, la responsabilité est là. On doit l’assumer. Si on est silencieux, qu’on ne prend aucune décision, on est un peu complice ".

Thierry Michel est allé présenter son film en RDC. Pas seulement dans la capitale, mais aussi dans d’autres régions, comme le centre et l’est. Parfois auprès de populations directement concernées par les massacres. Des milliers de spectateurs. " Des jeunes, à 95% " selon Thierry Michel. Mus et émus par " la découverte de l’histoire ". Des images et un récit qui suscitent auprès des spectateurs issus de ces zones de conflits un sentiment d’émotion très forte et de révolte. Les " jeunes disent " plus jamais ça ! ". Il faut qu’on y mette fin. On ne peut supporter que notre pays sombre dans une telle ignominie "