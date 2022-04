Thierry Luthers : une légende, la star des retraités de ce mois d'avril, mis à l'honneur chez les Pigeons

42 ans de carrière, c'est un cap ! C'est en 1980 que Thierry fait son entrée à la chaîne publique. Son rêve depuis son enfance était de devenir journaliste sportif en radio. Mais ses débuts seront au département Divertissement. Il intégrera 14 ans plus tard la rédaction des Sports, pour laquelle il commentera plus de 1 200 matchs de foot. Il a également assuré la couverture de deux Coupes du Monde et de trois Jeux Olympiques.

Amateur de sport, on l'aura compris, il est aussi très rock and roll. Son idole: Johnny Halliday. Thierry a assisté à pas moins de 35 concerts du chanteur et lui rend hommage en chansons depuis 1992. Son show "Thierry chante Johnny" cartonne d'ailleurs depuis le décès de celui-ci en 2017, avec 40 et 50 dates de concert par an, pre-Covid, évidemment.

Il est l'auteur de six ouvrages sur les pierres tombales intitulés "Derniers Domiciles connus" et récemment d'un essai autobiographique: "Souvenirs, souvenirs", en librairie, depuis ce mardi 26 avril 2022.