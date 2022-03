Thierry Luthers : "Pour préserver l'ADN du Standard, il faudra conserver des joueurs comme Raskin"

Dans le Facebook Live de La Tribune, Thierry Luthers était notre invité cette semaine ! Le rachat du Standard était au centre de nombreuses de vos questions, mais nous avons également abordé la situation d’Anderlecht, la fin de championnat de l’Union Saint-Gilloise, les situations d’Eden Hazard et de Romelu Lukaku dans leur club respectif.

En ce qui concerne le Standard : "Il y a beaucoup d’incertitudes et de questions autour de l’arrivée imminente des Américains, les gens de 777 Partners. On le rappelle leur idée c’est de créer un réseau de club avec le Genoa et Séville, même si en Espagne ils ne sont qu’un tout petit actionnaire du club. Ça va sans doute être un grand nettoyage du côté de Sclessin."

Oui mais à quel point ? Qui garder parmi les joueurs ? "Qui va rester ? Le coach va sans doute partir, il a l’air d’en avoir conscience. On a envie de dire que s’ils veulent un peu préserver l’ADN du club il faudrait garder un peu de joueurs issus du club de formation. On pense immédiatement à Nicolas Raskin, mais est-ce que le garçon n’aura pas envie d’aller voir ailleurs ? C’est, à mon avis le joueur le plus bankable du noyau. […] Bodart n’est plus titulaire… Sinon je pense que ça va être la grande lessive. Sinon on a l’impression que les nouveaux propriétaires vont venir avec des joueurs. Je ne pense pas qu’il y a beaucoup de monde qui va rester."

Notre journaliste de conclure : "La saison du Standard sera bientôt terminée sportivement, sans PO1 ni PO2. Ça permettra d’avoir du temps pour bien préparer la saison suivante." Mais Thierry pense malgré tout qu’il faudra encore du temps au Standard pour se reconstruire et trouver une nouvelle identité. Les supporters liégeois sont prévenus, ils devront s’armer de patience.