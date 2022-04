Thierry Luthers partage ses "Souvenirs, souvenirs" dans un livre sur ses 42 ans de carrière

Thierry Luthers laissera un grand vide dans le journalisme sportif et le divertissement. Mais ce vide sera déjà en partie comblé pour le public par ses nombreux souvenirs compilés dans une autobiographie qui paraît ce 26 avril aux Éditions Luc Pire.

Cette date coïncide donc avec sa retraite du monde médiatique. "Je boucle la boucle au moment où je pars après 42 ans et comme j'ai eu une vie professionnelle assez riche et variée, j'ai pensé partager cela avec les lecteurs, qui sont des auditeurs et des téléspectateurs. J'ai finalement eu 3 vies professionnelles, même si on en connait que deux : j'ai quand même eu une carrière artistique que les gens connaissent peu ou pas, et puis une carrière dans le divertissement et enfin dans le sport. Cela m'a permis en plus de me remémorer des bons moments. On dit parfois qu'on écrit aussi des souvenirs pour se faire plaisir, je crois que ce n'est pas tout à fait faux" justifie le journaliste de 63 ans.

"On a tous en nous quelque chose de Thierry" chantaient ses collègues Manuel Jous et Eby Brouzakis pour son dernier match de football en tant que commentateur. Cette phrase sonne sans doute juste pour le large public qui a regardé et écouté religieusement l'animateur à travers ses analyses sportives et ses différentes émissions. "Je suis un peu transgénérationnel vu la longévité de ma carrière médiatique" reconnaît-il, conscient que Souvenirs, souvenirs parlera à toutes les générations.